Sahile vuran yunus kurtarılamadı - Haberler

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Sahile vuran yunus kurtarılamadı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'na vuran yunus, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'na vuran yunus, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patara Plajı'nda bir yunusun kıyıya vurduğunu görenlerin haber vermesiyle Fethiye ile Kaş-Kalkan AKUT ekipleri ve Kaş Belediyesi veteriner hekimi plaja sevk edildi.

Ekiplerce kıyıdan bota taşınarak denize bırakılmak istenen yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AA / Talip Demirci - Güncel

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