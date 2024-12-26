Kaş'ta Sağanak Nedeniyle Heyelan: Kara Yolu Kapandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Kaş-Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kayalar yolu kaplarken, Karayolları ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kaş- Fethiye kara yolunda heyelan meydana geldi.
İlçede iki gündür sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kaş'ı Fethiye'ye bağlayan Kaş-Kalkan D400 kara yolu Seyrek Çakıl Plajı yakınlarında heyelan yaşandı.
Yamaçtan kopan toprak ve büyük kayalar, yolu kapladı, bariyerlerde hasar oluşturdu. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Kaş Şube Şefliği ekipleri, çalışma yaparak yolu tekrar ulaşıma açtı.