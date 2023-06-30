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Kaş'ta Rüzgarın Etkisiyle Yokuş Aşağı Hareket Eden Çöp Konteyneri Kaza Anı

Kaş'ta Rüzgarın Etkisiyle Yokuş Aşağı Hareket Eden Çöp Konteyneri Kaza Anı

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Kaş ilçesinde rüzgarın etkisiyle yokuş aşağı hareket eden çöp konteynerinin araca çarpma ve bir sürücü tarafından durdurulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaş ilçesinde rüzgarın etkisiyle yokuş aşağı hareket eden çöp konteynerinin araca çarpma ve bir sürücü tarafından durdurulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çerçiler mevkisindeki yokuş aşağı kaymaya başlayan çöp konteyneri, yolun kenarında park halindeki araçlardan birine çarptı ve hareket halindeki otomobile doğru ilerledi. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurdu ve araçtan inerek üzerine doğru gelen konteyneri tuttu.

Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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