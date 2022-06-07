Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı - Haberler

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Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

E.U. (31) yönetimindeki 48 RA 538 plakalı otomobil, Gelemiş Mahallesi D-400 kara yolunda A.E.T'nin (12) kullandığı 07 SEE 41 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.T. (16) sağlık ekiplerince Fethiye ve Kaş'taki hastanelere kaldırıldı.

A.E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

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