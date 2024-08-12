Kaş'ta otomobilden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, otomobilden çalınan malzemeleri ele geçirdi ve zanlılar adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, S.A'nın otomobilinden ses sisteminin çalındığı ve araca zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.U, H.N.K, A.S. ve E.P'nin kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada otomobilden çalınan malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.