Kaş'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı

Kaş'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.L yönetimindeki 07 BZM 566 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalık alana çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü M.L ve M.K ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu

Demir Kubbe delindi! İran, Bat Yam'da bir apartmanı böyle vurdu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.