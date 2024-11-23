Kaş'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Çağlar C'nin (35) kullandığı 07 BVV 091 plakalı otomobil, Kaş-Seydikemer kara yolu Yeşilköy ile Kalkan Mahallesi arasında yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hanife C. (34) ve 2 yaşındaki Elif Asya C. yaralandı.

Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.