Kaş'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Seydikemer-Kaş D-400 kara yolunda meydana geldi.

A.Y. idaresindeki 48 AVM 292 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi'nde Seydikemer-Kaş D-400 kara yolunda R.D.Ö'nün kullandığı 07 CBK 486 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü R.D.Ö, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
