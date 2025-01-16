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Kaş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ercan Ü.'nün kullandığı 52 AEF 686 plakalı otomobil ile Rıdvan T. yönetimindeki 34 KJJ 539 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücülerden Rıdvan T. ile kamyonette bulunan Ahmet Hakan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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