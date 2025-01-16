Kaş'ta Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ercan Ü.'nün kullandığı 52 AEF 686 plakalı otomobil ile Rıdvan T. yönetimindeki 34 KJJ 539 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücülerden Rıdvan T. ile kamyonette bulunan Ahmet Hakan K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.