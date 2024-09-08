Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.