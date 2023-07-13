Kaş'ta ormanlık alan yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı. Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunuluyor.