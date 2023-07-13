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Kaş'ta ormanlık alan yangını

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Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı. Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunuluyor.

Kaş'ta ormanlık alan yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı.

Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı. 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Antalya Güncel Haberler

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