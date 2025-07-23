Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,8 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,8 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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