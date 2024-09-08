Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.
Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek verdi.
Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.