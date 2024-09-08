Üye Girişi
Haberler

Kaş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve orman işçileri sevk edildi.

Havadan yürütülen müdahalelerin yanı sıra 70 orman işçisi de çalışmalara karadan destek verdi.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları izledi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, orman yangınıyla ilgili 1 arıcı gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını Doğal Afetler Hava Durumu İtfaiye antalya Güncel Çevre Dünya Kaş

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elif Ba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne? Doğan Kızılateş kimdir? Şehit Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş kaç yaşında, memleketi neresi? Orhan Burak Büyükçaylı kimdir? Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı kaç yaşında, memleketi neresi? Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Mehmet Aykanat kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat kaç yaşında, memleketi neresi? Narin otopsi sonucu ne? Narin nasıl öldürülmüş? Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi? Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir? Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon..
title