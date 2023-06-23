Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

Kaş'ta orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

Kaş İkizce Mahallesi'nde 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba sarf ediyor.