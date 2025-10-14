Kaş'ta Nostaljik Motosiklet Tutkusu Yeniden Canlanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde klasik motosiklet tutkunu bir grup, yıllarca garajlarda ve hurdalıklarda unutulan 1960 ve 1970'li yıllara ait Rus yapımı motosikletleri tamir ettirerek yeniden yollara çıkardı.

Kaş ilçesinde tamir atölyesi bulunan Adnan Kaplan, motosiklet meraklılarının garajlarında bulunan yılların metal yorgunu motosikletleri tamir etmeye başladı.

Hurdalıklardan toplanan ve "demir motor" olarak nitelenen yıllanmış motosikletleri orijinal haline uygun şekilde tamir eden Kaplan, etrafında nostalji meraklısı bir kitle oluşturdu.

Hurdalıklara terk edilmiş olmalarına rağmen sağlam yapıları ve dönemin ruhunu yansıtan tasarımlarıyla dikkati çeken motosikletler, ustasının elinde yeniden hayat bulurken, Adnan Kaplan'ın adını da bölgeye duyurdu.

Motosikletler yeniden çalışır hale getirilirken, dış görünümleri ve özgünlükleri de aslına uygun biçimde korunuyor. Orijinal tasarım ve detayların yer aldığı motosikletlerde dönemin ruhu, estetik anlayışı yaşatılıyor.

İlçedeki motor tutkunlarını da bir araya getiren bir organizasyona dönüşen bu buluşma, Kaş'ın sokaklarında nostaljik görüntüler oluşturuyor.

Yenilenen motosikletlerle Antalya'nın farklı ilçelerinde düzenlenen şenlik ve festivallerde kortejlere katılan nostaljik motosiklet tutkunu grup, etkinliklerdeki gösterileriyle hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

"Bu motorların değeri parayla ölçülemez"

Motosikletleri tamir eden Adnan Kaplan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana klasik motosikletlerle ilgilendiğini söyledi.

Merakının dedesinden ve babasından kendisine miras kalan bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Kaplan, "53 senedir bu işle uğraşıyorum. Hurda halinde getirilen motosikletleri tamamen söküp kaportasını, motorunu, elektrik aksamını yeniliyoruz. Boyasını yapıp teslim ediyoruz." dedi.

Kaplan, "Nostaljik motosiklete meraklı 3-5 kişiyle yola çıktık, şimdi 40 kişilik bir grubumuz var. Bizim için bu motorların değeri parayla ölçülemez. '400-500 bin lira' diyenler var ama asıl önemli olan manevi değeridir." ifadelerini kullandı.

"Çocukluk hayalimdi"

Grup üyelerinden Hamdi Bozkurt da klasik motosiklet sahibi olmanın çocukluk hayali olduğunu dile getirdi.

Çocukluğunda sağlamlığı, araziye uyumu dolayısıyla kırsal bölgelerde tercih edilen Rus motorların yan sepetli olarak da çok amaçlı kullanıldığına şahit olduğunu belirten Bozkurt, "Bu motorlar o dönem bizim yük taşıyan aracımız hatta zamanın ambulansıydı. Yayladan sahile göç ederken, evrak taşırken hep bu motorları kullanırdık. Bugün ise bu nostaljiyi etkinliklerde yaşatıyoruz. 65 yaşındayım ama hala bu tutkunun içindeyim. Motorum 1974 model ve ilk günkü gibi çalışıyor. Bu motorlar öyle dayanıklı ki torunlarımı bile eskitir." diye konuştu.

Nejat Önal ise grup üyeleriyle katıldıkları etkinliklerde geçmişi yaşatırken, genç nesillere de eski günleri hatırlatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Önal, "Motor tutkusu bizde atalarımızdan geliyor. Yaylalarda, hastanelerde ulaşım aracı olarak kullanılmış. Köylere gittiğimizde yaşlılar geçmişlerini hatırlıyor, çocuklar ise merakla izliyor. Onların bu ilgisi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.