Kaş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö.'nün kullandığı 07 AKA 345 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 42 BCE 258 plakalı motosiklet, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel