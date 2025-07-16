Kaş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kaş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Ö.'nün kullandığı 07 AKA 345 plakalı otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 42 BCE 258 plakalı motosiklet, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısamet:

günü varmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada 'Bana bakma' gerginliği çıktı

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! Duruşmada "Bana bakma" gerginliği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.