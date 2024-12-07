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Kaş'ta Motosiklet Denetimi: Ceza ve Hırsızlık Malı Motosikletler Ele Geçirildi

Kaş'ta Motosiklet Denetimi: Ceza ve Hırsızlık Malı Motosikletler Ele Geçirildi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda şasi numarası kazınmış ve hırsızlığa karışan motosikletler ele geçirilirken, 48 sürücüye 710 bin 960 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, şasi numarası kazınmış ve hırsızlık malı olduğu tespit edilen motosikletler ele geçirilerek trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamalarda 48 motosiklet sürücüsüne, 710 bin 960 lira ceza yazıldı, 5 aranan kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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