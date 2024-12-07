Kaş'ta Motosiklet Denetimi: Ceza ve Hırsızlık Malı Motosikletler Ele Geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, şasi numarası kazınmış ve hırsızlık malı olduğu tespit edilen motosikletler ele geçirilerek trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamalarda 48 motosiklet sürücüsüne, 710 bin 960 lira ceza yazıldı, 5 aranan kişi yakalandı.