Kaş'ta Makilik Alanda Yangın: Havadan Müdahale Başlatıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına havadan müdahale ediliyor. Karadağ Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ekipler, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Karadağ Mahallesi Çapa mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
