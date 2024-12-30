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Kaş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Kaş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AKUT ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen kişilere ulaşım sağlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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