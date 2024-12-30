Kaş'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AKUT ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen kişilere ulaşım sağlandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Çayköy kanyonu bölgesindeki dağlık alanda yolu kaybeden 3 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi.
Bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Bulundukları yerden alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel