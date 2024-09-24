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Kaş'ta Koruma Altındaki Arı Kuşları Kaçak Avlandı, İki Kişiye Ceza Kesildi

Kaş'ta Koruma Altındaki Arı Kuşları Kaçak Avlandı, İki Kişiye Ceza Kesildi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını vuran iki kişiye toplam 84 bin 14 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki "arı kuşu" olarak anılan (Merops apiaster) türü 45 kuşu vuran 2 kişiye, toplam 84 bin 14 lira ceza uygulandı.

Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, 2 kişinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla koruma altına alınan 45 arı kuşunu avladıklarını tespit etti.

Bu kişilere, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 514 lira idari para cezası ve avlamış oldukları 45 arı kuşu için 67 bin 500 lira tazminat uygulandı.

Ruhsatsız bir av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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