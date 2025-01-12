Kaş'ta Köprüden Düşen Araçtaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde Felen Köprüsü'nden dereye düşen otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Süleyman Gülcü, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Gülcü (19) yönetimindeki 07 AKC 062 plakalı otomobil, ???????Kasaba-Kaş kara yolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nden dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dereden ekiplerce çıkarılan ve Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen gencin yakınları, üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel