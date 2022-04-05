Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaş ilçesinde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş ilçesinde kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim etti.

Kızılağaç Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan H.T, 11 koyun ve 3 keçisini kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda ekipler, kayıp hayvanları ahırın yaklaşık 13 kilometre uzağında bularak sahibine teslim etti.

AA / Talip Demirci - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title