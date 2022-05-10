Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Haberler

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Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" konulu bilgilendirmede bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" konulu bilgilendirmede bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Trafik Haftası dolayısıyla sorumluluk bölgesinde bulunan Çavdır ve Kasaba İlk-Ortaokulu'nda 1071 öğretmen ve öğrenciye, trafik kuralları konusunda bilgi aktardı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Trafik Haftası, Hisarcık, Jandarma, Çavdır, Güncel, Haberler

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