Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" konulu bilgilendirmede bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Trafik Haftası dolayısıyla sorumluluk bölgesinde bulunan Çavdır ve Kasaba İlk-Ortaokulu'nda 1071 öğretmen ve öğrenciye, trafik kuralları konusunda bilgi aktardı.