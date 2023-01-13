Kaş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Güncel Haberler
Antalya'nın Kaş ilçesinde öğrencilere yönelik trafik kuralları hakkında seminer düzenlendi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde öğrencilere yönelik trafik kuralları hakkında seminer düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen seminere, Kalkan ve Kınık bölgelerindeki 600 öğrenci katıldı.
Seminerde emniyet kemeri, kask kullanımı, ışık ihlali, yayaların yol hakkı, bisiklet ve motorlu araç kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında eğitim verildi.
Kaynak: AA / Güncel