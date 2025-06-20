Kaş'ta İlkokul Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Kaş'ta İlkokul Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Sütleğen İlkokulu öğrencilerine 'Trafikte Eğitim Çocuklukta Başlar' sloganı ile trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü araçlarla uygulamalı eğitim aldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Trafikte Eğitim Çocuklukta Başlar" sloganıyla İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesinde oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Sütleğen İlkokulu öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Etkinlikte öğrenciler, 5 akülü araçla parkurda uygulamalı eğitim alarak teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Eğitimle, çocuklara trafik kurallarına uygun davranış geliştirme alışkanlığı kazandırılması, trafik kültürünün küçük yaşlardan itibaren oluşturulması ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.