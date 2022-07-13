Kaş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kalkan Mahallesi D-400 kara yolunda Yeşilköy Mahallesi istikametine seyreden M.A'nın (25) idaresindeki 07 AEA 432 plakalı otomobille, karşı yönden gelen S.K'nin (27) kullandığı 07 ALC 168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. (77) yaralandı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Talip Demirci - Güncel Yeşilköy Mahallesi Güncel Haberler

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