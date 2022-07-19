KAŞ'TA HORTUM SERAYA ZARAR VERDİ Antalya'nın Kaş ilçesinde oluşan hortum bir seraya zarar vererek, gözden kayboldu. Antalya'nın Kaş ilçesinde oluşan hortum bir seraya zarar vererek, gözden kayboldu. Dün saat 15.30 civarında Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Dereağzı mevkiinde, hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortum, içinde ürün olmayan 10 dekara yakın seranın plastik örtüsünü parçaladı. Daha sonra yükselen hortum gözden kayboldu. Hortum anı üretici Cemal Kulaksız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Güncel Haberler

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