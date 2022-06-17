Kaş'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evden bilgisayar çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Kalkan Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu T.T. gözaltına alındı. Ekiplerce T.T'nin çaldığı bilgisayar ve diğer eşyalar da ele geçirildi. AA / Talip Demirci - Güncel Antalya Güncel Haberler

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