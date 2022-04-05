Kaş'ta hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, ormanlık alanda ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Yuvacık Mahallesi'nde çobanlık yapan Selahattin Ustaoğlu (67), sabah saatlerinden hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Hayvanların yanında çoban Ustaoğlu'nu göremeyen mahalle sakinleri, durumu ailesine haber verdi.

Bölgede yapılan aramada ise Ustaoğlu, yeni ağaçlandırma yapılan ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Ustaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu'nun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.