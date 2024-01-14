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Kaş'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin (37) kullandığı 07 AGY 546 plakalı hafif ticari araç, Beldibi Mahallesi Kıbrıs Deresi mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Araçta bulunan Hafize Eren (69) kaza yerinde öldü, Ayşe D. (32) ile Mustafa Eren (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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