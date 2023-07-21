Kaş'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının, dün İnönü koyunda 84 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel