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Kaş'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığının, dün İnönü koyunda 84 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Hisarcık Jandarma Antalya Güncel Haberler

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