Kaş'ta fırtınada bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen fırtına, ağaçların köklerinden sökülmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve bir okulun çatısında hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle çeşitli iş yerlerinde de zarar oluştu.

Turistik ilçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi. Bazı evlerin çatılarında kurulu güneş enerjisi panelleri yerinden koparak sokağa savruldu.

Bir evin üzerine ağaç devrilirken, bazı iş yerleri ve dükkanlarda da hafif hasar oluştu. İşletmelere ait tabela ve çeşitli malzemeler zarar gördü.

Fırtına, Kalkan Mahallesi'ndeki Kalkan İlkokulu ve Ortaokulunun çatısına da zarar verdi.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.

Yağışın da aralıklarla görüldüğü ilçede, fırtınanın etkisini geç saatlere kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
