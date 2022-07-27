Kaş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Kaş ilçesinde seyir halindeyken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaş ilçesinde seyir halindeyken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. U.J'nin (31) idaresindeki 15 FD 646 plakalı otomobil, Sahil Palamut Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Talip Demirci Güncel Haberler

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