Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu
AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.
Kanyon dalış noktasında nesli tükenme tehlikesi altındaki bir carettta carettanın su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden dalış eğitmeni Gürsel Tüzel, bölgeye gitti.
Deniz kaplumbağasının ölmüş olduğunu gören Tüzel, durumu yetkililere bildirdi.
Kıyıya çıkarılan kaplumbağanın ölüm nedeninin tespiti için inceleme yapılacak.
AA / Talip Demirci - Güncel