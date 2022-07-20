Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.

Kanyon dalış noktasında nesli tükenme tehlikesi altındaki bir carettta carettanın su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden dalış eğitmeni Gürsel Tüzel, bölgeye gitti.

Deniz kaplumbağasının ölmüş olduğunu gören Tüzel, durumu yetkililere bildirdi.

Kıyıya çıkarılan kaplumbağanın ölüm nedeninin tespiti için inceleme yapılacak.

AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title