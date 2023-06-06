Kaş'ta Dalgıçlar Tarafından Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Kaş Belediyesi ve ilçedeki dalış okulu temsilcileri tarafından düzenlenen etkinlikte, 10 dalgıç görev aldı.