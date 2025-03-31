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Kaş'ta D400 Kara Yoluna Düşen Kaya Parçaları Temizlendi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası yola düşen kaya parçaları, Karayolları ekipleri tarafından hızla temizlendi. Olay sırasında yoldan araç geçmemesi, olası kazaların önüne geçti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde D400 kara yoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından temizlendi.

İlçede etkili olan yağış sonrası Kaş-Kalkan D400 kara yolu ???????Kaputaş Plajı yakınlarında yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen Karayolları Bölge Şefliği ekipleri, kaya parçalarını kaldırarak, yolu temizledi.

Yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından ???????yeniden trafiğe açıldı.?

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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