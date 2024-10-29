Kaş'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, çeşitli programlarla devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen 101 tekne, Marina'dan hareket ederek, Kaş Limanı açıklarına geldi.

Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında sona buldu. Sahil Güvenlik botu da kortejde teknelere eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında 101 sporcu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Kaş Limanı bölgesinde paraşütleriyle uçarak, 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar akşam da devam edecek.