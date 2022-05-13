Kaş'ta çocuk trafik eğitim parkı açıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaş Belediyesi tarafından ilçede inşa edilen çocuk trafik eğitim parkı hizmete açıldı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığının her yıl vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar attığını söyledi.

Eğitimin çocukluktan başladığını hatırlatan Yazıcı, "Valimizin himayelerinde gerçekleştirilen bu açılışta, öncelikle bu parkurun hayata geçirilmesinde çok büyük emekleri olan ilçe belediye başkanlığımıza, il ve ilçe emniyet müdürlüğümüze, diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçede açılan parkurun yapılmasının geleceğin teminatı çocuklara verdikleri değerin bir örneği olduğunu ifade etti.

İlçede vatandaşların trafik konusunda bilinçlenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ulutaş, "İnşallah birçok evladımız, trafik kurallarını, burada emniyet mensuplarımızın desteğiyle en iyi şekilde öğrenir. Parkur alanının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Parkta, 5 akülü araçla yılda yaklaşık 6 bin çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor.