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Kaş'ta çıkan zeytinlik yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve 2 tanker ile müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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