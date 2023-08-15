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Kaş'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, zeytinlik alanda çıktı ve evlere sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekibi, yangından kurtardığı kaplumbağayı serinletmeye çalıştı. Yangın sonucunda zeytin ağaçları zarar gördü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çayköy Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, evlere ve bitişiğindeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede tedbir alan jandarma ekibi, alevlerden kurtardığı kaplumbağayı su dökerek serinletmeye çalıştı.

Yangında, zeytin ağaçları zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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