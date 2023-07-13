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Kaş'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık alanda zarar oluştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çayköy Mahallesi'nde ev ve seralara yakın makilik alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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