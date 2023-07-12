Kaş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaş ilçesinin Kemer Mahallesi Eminler mevkiindeki kızılçam ormanında saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Köy sakinlerinin yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Finike ve Kumluca ilçelerinden gelen 2 helikopter havadan, Kaş Orman İşletmesi'ne bağlı 5 arazöz, 5 pikap ve 15 kişilik yer ekibi de karadan müdahale etti.

Orman yangını, 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, saat 15.45'te tamamen söndürüldü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.