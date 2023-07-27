Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel