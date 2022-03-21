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Kaş'ta bisiklet yolu çalışması sürüyor

AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş'ta bisiklet yolu çalışması sürüyor

Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan bisiklet yolu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan bisiklet yolu projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, Kınık ve Ova mahallelerini birbirine bağlayan Çaybaşı Caddesi 2. etap bisiklet, yaya, araç yolu ve çevre düzenleme projesi yapım çalışmasının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 kilometrelik bisiklet yolunun yarısının tamamlandığı aktarıldı. Yolun kalan kısmında ise dolgu işlemi ve taş tahkimatı yapılırken hafriyat çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

AA / Talip Demirci - Güncel

Bisiklet, Tragger, Güncel, Haberler

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