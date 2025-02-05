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Kaş'ta Bahar Erken Geldi: Badem Ağaçları Çiçek Açtı

Kaş'ta Bahar Erken Geldi: Badem Ağaçları Çiçek Açtı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle badem ağaçları erken çiçek açtı. Pembe ve beyaz çiçekler bahçe ve arazilere güzel manzaralar sunarak fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla badem ağaçları erken çiçek açtı.

Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

"Yalancı bahara" aldanan ağaçlardaki rengarenk görüntü, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti.

Çiçeklenen ağaçlara bal arılarının akın ettiği gözlendi. Doğadaki kuş ve arı sesleri keyifli ortam oluştururken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

İlçe sakinlerinden Dilruba Demirci, havaların ısınmasıyla Kaş'ta bahar havası yaşandığını söyledi.

Ağaçların çiçek açmaya başladığını ve güzel görüntüler oluştuğunu belirten Demirci, "İnsanlar dışarıda yürüyüş ve piknik yapıyor. Kuşların cıvıltısı, arıların çiçeklere konması artık baharın geldiğini gösteriyor. Ağaçların çiçek açtığını görünce ailemizle hafta sonunu değerlendirmek istedik. Ağaçların görüntüsü çok güzel beyaz, pembe ve mor çiçekleri var. Bu güzel ağaçların önünde fotoğraf çektirerek hoşça zaman geçirdik." diye konuştu.

Salih Demirci ise "Buradan geçerken ağaçların çiçek açtığını gördük, çok mutlu olduk. Havaların ısınmasıyla sanki cemre düşmüş gibi görünüyor. Bizde ağaçları görünce fotoğraf çektirmek istedik. Ağaçların renkleri çok güzel, kuş sesleri mükemmel, manzaralar çok güzel. Kaş'a erkenden bahar geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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