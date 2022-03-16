Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı
AA - Talip Demirci - Güncel
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Kaş ilçesinde "reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Kaş ilçesinde "reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Çavdır Mahallesi'nde düzenlenen programda, 80 traktör sürücüsüne İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince reflektör dağıtıldı.
Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörlerin, jandarmanın sorumluluk sahasında meydana gelen traktör kazalarını azaltmak amacıyla dağıtıldığı belirtildi.
Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da katıldı.