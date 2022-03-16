Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

AA - Talip Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

Kaş ilçesinde "reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinde "reflektör tak görünür ol, kazaya sebep olma" projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Çavdır Mahallesi'nde düzenlenen programda, 80 traktör sürücüsüne İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince reflektör dağıtıldı.

Kaş Kaymakamlığınca temin edilen reflektörlerin, jandarmanın sorumluluk sahasında meydana gelen traktör kazalarını azaltmak amacıyla dağıtıldığı belirtildi.

Etkinliğe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da katıldı.

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

Kaş'ta 80 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı

AA / Talip Demirci - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title