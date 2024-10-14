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Kaş'ta 3 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kaş'ta 3 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş ilçesi Başak Adası üzerinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanları ile adaya çıkan 3 göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

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