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Kaş'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kaş'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen yakalandı. 11'i çocuk olan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çoban Koyu mevkisinde Sahil Güvenlik Botu ile Kaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 11'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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