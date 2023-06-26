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Kaş'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kaş'ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekibi, içerisindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel

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