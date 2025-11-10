Kaş'ta 10 Kasım Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atam", "09.05" ve "1938" yazılı koreografiler oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Kaş'ta anma programları düzenlendi.

Kaymakam Tevfik Kumbasar, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Gündüz, Belediye Başkanı Erol Demirhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden programda, Kaş Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Ünsal Ersoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

"Dede Sen Atatürk'ü Gördün mü?" video filminin gösteriminin ardından "Bir Dakikanın Sessizliği" isimli dramatik sunum yapıldı. Anma etkinliğinde, "Çocukluktan Sonsuzluğa Mustafa Kemal" adlı gösteri sahnelendi.

Kaş Merkez İlkokulu ve Karadağ İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde kümelenip, "Atam", "09.05" ve "1938" yazılı koreografiler oluşturdu.

Bu anlar dronla görüntülendi.