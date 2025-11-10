Haberler

Kaş'ta 10 Kasım Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı koreografiler oluşturdu. Anma programında, günün önemi vurgulandı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Atam", "09.05" ve "1938" yazılı koreografiler oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Kaş'ta anma programları düzenlendi.

Kaymakam Tevfik Kumbasar, Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Gündüz, Belediye Başkanı Erol Demirhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden programda, Kaş Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Ünsal Ersoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

"Dede Sen Atatürk'ü Gördün mü?" video filminin gösteriminin ardından "Bir Dakikanın Sessizliği" isimli dramatik sunum yapıldı. Anma etkinliğinde, "Çocukluktan Sonsuzluğa Mustafa Kemal" adlı gösteri sahnelendi.

Kaş Merkez İlkokulu ve Karadağ İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde kümelenip, "Atam", "09.05" ve "1938" yazılı koreografiler oluşturdu.

Bu anlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.